Понад 60 міжнародних експертів розпочали роботу на місці катастрофи Боїнга
13:10, 01 серпня 2014Політика
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Понад 60 міжнародних експертів, серед яких представники Нідерландів та Австралії, сьогодні прибули на місце катастрофи малайзійського боїнга та приступили до пошукових робіт.
REUTERS
Про це повідомила ОБСЄ у своєму Twitter.
Згідно повідомлення, пошукові роботи розпочалися негайно після того, як експерти прибули на місце.
Як повідомляв УНІАН, вчора міжнародним експертам, котрі прибули з Нідерландів та Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", відколи вони намагалися це зробити з неділі, 27 липня.
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Експерти у першу чергу мають зайнятися пошуком решти тіл загиблих, котрих, за даними МЗС Австралії, може бути близько 80, та особистих речей жертв цієї катастрофи.
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