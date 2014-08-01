Понад 60 міжнародних експертів розпочали роботу на місці катастрофи Боїнга

Про це повідомила ОБСЄ у своєму Twitter.

Згідно повідомлення, пошукові роботи розпочалися негайно після того, як експерти прибули на місце.

Як повідомляв УНІАН, вчора міжнародним експертам, котрі прибули з Нідерландів та Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", відколи вони намагалися це зробити з неділі, 27 липня.

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Експерти у першу чергу мають зайнятися пошуком решти тіл загиблих, котрих, за даними МЗС Австралії, може бути близько 80, та особистих речей жертв цієї катастрофи.