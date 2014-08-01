Путін вважає, що у Росії вкрали перемогу в Першій світовій війні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на церемонії відкриття на Поклонній горі монумента героям, полеглим у роки Першої світової війни.

Він стверджує, що протягом багатьох століть Росія виступала за міцні і довірливі відносини між державами. Так було і напередодні Першої світової, коли Росія зробила все, щоб переконати Європу мирно, безкровно вирішити конфлікт між Сербією і Австро-Угорщиною. Але Росія не була почута, і їй довелося відповісти на виклик, захищаючи братній слов'янський народ, захищаючи себе, своїх громадян від зовнішньої загрози, зазначив він.

«Росія виконала свій союзницький обов'язок. Її наступи у Пруссії і в Галичині зірвали плани супротивника, дали змогу союзникам утримати фронт і захистити Париж, змусили ворога кинути на схід, де відчайдушно билися російські полки, значну частину своїх сил. Росія змогла стримати цей натиск, а потім перейти в наступ. І весь світ почув про легендарний Брусилівський прорив (події відбувалися на території України - УНІАН). Однак ця перемога була вкрадена у країни. Украдена тими, хто закликав до поразки своєї Вітчизни, своєї армії, сіяв чвари всередині Росії, рвався до влади, зраджуючи національні інтереси», - сказав Путін.

Читайте такожВолодимир Путін пообіцяв захистити Росію від революціїЗа його словами, трагедія Першої світової війни нагадує про те, до чого «призводять агресія і егоїзм, непомірні амбіції керівників держав і політичних еліт, що беруть гору над здоровим глуздом, і замість збереження найблагополучнішого континенту світу - Європи - наражають її на небезпеку».

Він заявив, що у світовій історії так багато прикладів, якою страшною ціною обертається небажання чути один одного, зневажання чужих прав і свобод, законних інтересів на догоду своїм інтересам і амбіціям.

Читайте такожПутін планує відновити монастирі Кремля«Людству давно повинно зрозуміти і прийняти одну найголовнішу істину: насильство породжує насильство. А шлях до миру і процвітання створюється доброю волею і діалогом, пам'яттю про уроки минулих воєн, про те, хто і навіщо їх починав», - сказав він.

Довідка УНІАН. Після революції в Росії і приходу до влади комуністів у березні 1918 року в Брест-Литовську було підписано мирний договір, який ознаменував поразку і вихід Росії з Першої світової війни.

3 листопада 2009 Путін заявив, що не можна давати однозначних оцінок сталінізму.

«Не можна, на мій погляд, давати оцінки в цілому. Очевидно, що з 1924 по 1953 рік країна - а країною тоді керував Сталін, - змінилася докорінно: вона з аграрної перетворилася на індустріальну. Щоправда, селянства не залишилося, і ми всі чудово пам'ятаємо проблеми, особливо у завершальний період, із сільським господарством, черги за продуктами харчування тощо. На село це не мало жодного позитивного впливу, все, що відбувалося в цій сфері. Але індустріалізація, справді, відбулася», - сказав Путін.