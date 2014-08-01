Порошенко розповів до яких компромісів готовий з Росією
23:31, 01 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий піти на компроміси з Росією лише в економічних питаннях, а не в питаннях суверенітету.
Порошенко готовий до компромісів з Росією лише в економічних питаннях, а не в питаннях суверенітету
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам українських телеканалів.
“У питанні Криму компромісу не буде, в питанні національних інтересів України компромісу не буде, в питанні територіальної цілісності України, її суверенітету, в питаннях незалежності України компромісу не буде.
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В питаннях ціни на газ компроміс буде. В питаннях економічних відносин компроміс буде, якщо буде бажання його шукати, ми його знайдемо”, - сказав Порошенко.
При цьому він висловив упевненість, що Україна і Росія відновлять мирні відносини.
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