Ярема: терористи діють за прямої військової підтримки Росії

Генеральний прокурор України Віталій Ярема наголошує, що дії терористів на Донбасі загрожує європейській та світовій безпеці і їхні злочини не залишаться безкарними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України.

Ярема зазначив, що Україна зараз переживає один із найскладніших періодів своєї історії, коли зіткнулася із прямою військовою агресією сусідньої держави.

"Українська влада змушена відповідати на виклики та загрози безпрецедентного характеру: окупація Криму, пограбована економіка, зубожіле населення, війна на сході", - сказав він.

Генпрокурор наголосив на важливості "збереження самого фундаменту Української держави" і додав, що органи прокуратури мають стати надійною запорукою відновлення законності та правопорядку у країні.

"Сьогодні головні загрози національній безпеці зосереджені на сході. Терористи, які діють за прямої військової підтримки Росії, нехтують будь-якими законами, вчиняють тяжкі злочини, вбивства, пограбування, мародерство, катування, - це те, що зараз відбувається у Донецькій і Луганській областях", - сказав Ярема.

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Генпрокурор наголосив, що українська влада не залишить злочини терористів безкарними. "Виявлення і покарання винних - це пряме завдання органів прокуратури. Масштаби злочинної діяльності терористичних організацій на Донбасі загрожують вже не лише суверенітету і територіальній цілісності України, а й європейській та світовій безпеці", - наголосив він.