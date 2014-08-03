Контрольована терористами територія скоротилася на 75% - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання іноземного журналіста щодо недостатності зброї, амуніції, харчів для учасників АТО.

Читайте також10 танків, які переправили з РФ, рухаються у напрямку Донецька - РНБО

Він зазначив: «За час ведення АТО місцевість, яка була зайнята терористами зменшилася на ¾, тобто ¼ поки що залишається за терористами». При цьому наголосив, що «без зброї. боєприпасів, амуніції та підтримки українського народу це було б неможливо». «Зараз іде активна фаза і готується, я не буду показувати де, наступи , оточення і знешкодження терористів», - додав Лисенко. При цьому він запевнив, що «зброї, боєприпасів нам вистачить, щоб ми їх перемогли».