На Харківщині через теракти на військових об’єктах будуть посилені заходи безпеки.



Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розповсюдженому зверненні начальника Головного управління МВС України в Харківській області Анатолія Дмитрієва.

«Ситуація, яка склалася сьогодні в державі та зокрема в нашому регіоні спонукає правоохоронні органи посилити пильність та заходи безпеки. Так, тільки за минулі вихідні дні в Харкові сталося декілька надзвичайних подій: під прицілом терористів опинилися різні військові об’єкти, території яких невідомі обстрілюють зі зброї, все частіше документуються факти хибних повідомлень про замінування різних установ у місті та обласних центрах», - зазначив Дмитрієв.

Він висловив переконання, що такі провокації спрямовані на розхитування стабільності та розповсюдження панічних настроїв серед мирного населення Харківщини.

Читайте такожУ Харкові обстріл військкомату попередньо кваліфікований як теракт - військова прокуратура

«У зв’язку з цим мною прийнято рішення про посилення заходів щодо належної охорони громадського порядку. За моїм особистим наказом з сьогоднішнього дня на вулицях Харкова у вечірній та особливо нічній час патрулювання вулиць здійснюватиметься силами додаткових піших та автомобільних нарядів. До цієї роботи буде залучено весь особовий склад силових структур регіону», - йдеться в заяві.

Дмитрієв підкреслив, що важливі об’єкти життєдіяльності міста та області беруться під особливо пильний нагляд. До них будуть максимально наближені маршрути спільних патрулів. Створений та працює штаб щодо координації дій органів правопорядку по забезпеченню миру та спокою на вулицях Харкова та області.

«Я запевняю усіх наших співвітчизників, що спільними зусиллями правоохоронці Харківщини тримають стан оперативної обстановки під повним контролем. Ми зробимо усе можливе, щоб харків’яни почували себе у безпеці. Разом ми збережемо мир та спокій на нашій рідній Слобожанщині», - підсумував Дмитрієв.