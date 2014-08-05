ГПУ почала розслідування щодо депутата Ради Горохова

Про це сказав речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Він зазначив, що Сергій Горохов публічно закликав до зміни держкордону в ході перебування в Москві 21 травня, передає LB.ua.

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Розслідування розпочато за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Нагадаємо, мова йде про виступ Сергія Горохова у держдумі Росії 21 травня на "круглому столі" на тему: "Проблеми забезпечення верховенства права і гарантій реалізації прав громадян на виборах президента України".

Сергій Горохов був обраний до парламенту по мажоритарному округу №105 в Луганській області. Був членом фракції Партії регіонів до 3 червня.