У фракції ПР розкол: її ряди залишили Повалій, Олійник і ще 18 нардепів

Про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Із фракції Партії регіонів вийшли 20 народних депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що з цієї фракції вийшли Євген Балицький, Олександр Васильєв, Володимир Вечерко, Сергій Горохов, Віталій Грушевський, Анатолій Денисенко, Віталіна Дзоз, Олександр Дудка, Олександр Козуб, В'ячеслав Лук'янов, Валентина Лютікова, Євгеній Мураєв, Володимир Олійник, Таїсія Повалій, Олександр Пономарьов, Юрій Самойленко, Володимир Струк, Віктор Тихонов, Володимир Чуб.

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