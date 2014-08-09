Терористи обстріляли пасажирський автобус Донецьк-Ростов
13:57, 09 серпня 2014Політика
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Автобус з пасажирами слідував рейсом Донецьк-Ростов.
Втрати серед пасажирів уточнюються / Фото УНІАН
Учора, 8 серпня, терористи обстріляли пасажирський автобус, який слідував рейсом Донецьк — Ростов.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
При цьому Лисенко зауважив, що втрати серед пасажирів наразі уточнюються.
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