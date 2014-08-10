Луганськ восьмий день залишається без зв'язку, води і світла

Станом на сьогоднішній ранок ситуація в Луганську залишається без змін – восьмий день місто без світла, води, не працюють мобільний і стаціонарний телефонний зв'язок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, Луганськ продовжують обстрілювати. Читайте такожЛуганськ 6 діб залишається без світла, води і зв'язку Велика частина магазинів, як і раніше, закрита, проте в умовах відсутності енергопостачання продовжується випічка хліба. Запаси палива вичерпані, працюють лише декілька аптек. Також закриті банки, людям не виплачують пенсії, зарплати, соціальні виплати.

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