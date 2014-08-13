Силовики блокують угрупування бойовиків біля Луганська, Горлівки, Алчевська і Стаханова - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Також, як пише експерт, вчорашнє звільнення Вуглегірська дає змогу українській армії, розвиваючи успіх, остаточно блокувати угруповання противника в районі Горлівки.

Подальше просування сил АТО на південний захід від Лутугиного і зустрічне - від Іванівки південніше н.п. Петровське, дає змогу блокувати угруповання терористів у районі н.п. Алчевськ і Стаханов, де розташовані опорні пункти бойовиків (це завдання також в даний час виконується), повідомив Тимчук.

Читайте такожАТО триватиме, але безпека колони з "гуманітаркою" з Росії забезпечуватиметься - РНБО«Наступ сил АТО одночасно в різних напрямах у Луганській і Донецькій областях унеможливило організацію терористами оборони на всіх ділянках через гостру нестачу живої сили і озброєнь. Критичним для «ДНР» стало нестача ресурсів для організації оборони на напрямку Шахтарск-Торез-Сніжне, що дає змогу силам АТО блокувати угруповання бойовиків у цих районах (це завдання на даний момент виконується, при цьому було припинено спроби бойовиків доставити в цей район підкріплення). А головне – дозволило силам АТО переривати трасу Н21, якою здійснюється зв'язок угруповання противника в районі Донецька з «ЛНР» і постачаннями озброєнь і найманців з Росії», - відзначає Тимчук.