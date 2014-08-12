Українські військові звільнили від бойовиків Вуглегірськ

Українські військові визволили місто Вуглегірськ Донецької області.

Про це повідомив в Твіттер президент України Петро Порошенко.

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«Сьогодні наша армія звільнила від терористів місто Вуглегірськ. Слава Україні!»,- написав Порошенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, сили АТО, до складу яких входили батальйони спеціального призначення, звільнили 4 населені пункти - Первомайськ, Камишеваха, Каліново та Вугледар.

"На звільненій території також було знешкоджено групу спецназу збройних сил РФ та близько 30 терористів", - повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Крім цього, в прес-центрі АТО повідомили, що у зв’язку з наступом українських військових, на сході країни загострилися конфлікти між різними бандами терористів через нестачу зброї, боєприпасів, провіанту та засобів зв’язку.