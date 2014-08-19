У Донецьку бойовики обстріляли багатоповерхівки, є постраждалі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, сьогодні в другій половині дня в результаті артобстрілу в Куйбишевському районі були пошкоджені житлові та багатоповерхові будинки, а також будинки приватного сектора.

Вибуховою хвилею вибило шибки, осколками пошкоджені припарковані автомобілі та газопровід. Є інформація про двох постраждалих мирних жителів.

Читайте такожТерористи хаотично обстрілюють вулиці Донецька з "Граду" (відео)У Київському районі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок по вул. Артема, ступінь пошкоджень встановлюється. Там також пошкоджені газові мережі, у зв'язку з чим відключено від газу ряд будинків.

Станом на вечір обстановка в Донецьку вкрай напружена, наголосили в міськраді. Жителі повідомляють про те, що практично у всіх районах чутні часті залпи з різних видів зброї.