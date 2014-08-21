Семенченко вдячний за підтримку і обіцяє відразу на візку повернутися на фронт

Про це він заявив на своїй сторінці у "Фейсбуці".

"Ніколи не думав, що у нас стільки справжніх друзів. Спасибі всім. Коли чуєш стільки схвильованих голосів, відчуваєш таку підтримку, то хочеться жити. Жити і нікуди не звертати з того шляху, на який ми коли стали. За цю країну, цих людей ... Спасибі всім ", - подякував комбат і розповів про своє здоров'я.

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"Зі мною все нормально. Два осколки в стегні (не пошкоджені ні великі судини, ні нерви), осколок під лівою лопаткою. Пробив" брониках ", розколов лопатку, застряг в ребрі. Осколки не витягали, так що якщо почуєте дзвін рамки в аеропорту, то це я", - розповів Він і додав: "АГС 17 погана штука. Лікарі кажуть - в сорочці народився. я думаю, що вашими молитвами. зараз в реанімації. Зобов'язуюсь змитися звідси протягом десяти днів. Поїжджу поки в колясці в батальйоні. Однією машиною більше ".

Також командир "Донбасу" повідомив деталі ситуації в Іловайські і висловив надію, що батальйон отримає підкріплення від "Дніпра", "Азова" та "Шахтарська".