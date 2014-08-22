НАТО: Росія ввела артилерійські підрозділи в Україну і обстрілює військових

"З середини серпня НАТО отримує численні повідомлення про пряму участь російських сил "включно з використанням сил спецпризначення та десантних підрозділів на сході України", - заявила речниця НАТО.

"Російська артилерійська підтримка - як з території Росії, так і з території України - використовується проти збройних сил України“, - зазначила Лунгеску, повідомляє Голос Америки.

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У п'ятницю генеральний секретар НАТО АндерсФоґ Расмуссен також засудив вторгнення в Україну "гуманітарного" конвою Росії.

"Це є кричущим порушенням Росією міжнародних забов'язань, включно зі зробленими нею нещодавно у Берліні та Женеві, та подальшим порушенням суверенітету України з боку Росії. Це може лише поглибити кризу у регіоні, яку сама Росія і створила та продовжує розпалювати. Подібне ігнорування міжнародних гуманітарних принципів викликає ще більше питань з приводу того, що є метою цього конвою - підтримка цивільних, чи забезпечення озброєних сепаратистів", - обурився Расмуссен.

Генеральний секретар НАТО також заявив про використання Росією артилерії проти українських військових як з власної території, так і з території України. Він також звернув увагу на накопичення російських військ на кордонах України.

"Я рішуче закликаю Росію не вдаватись до подальших провокативинх дій", - відзначив Расмуссен.