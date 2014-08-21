У Міноборони відкрили "гарячу лінію" для добровольців, які хочуть потрапити до лав ЗСУ

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Міноборони Валерій Гелетей.

"У відповідь на багаточисельні скарги добровольців, які не можуть потрапити до лав Збройних Сил України через бюрократичні перепони, Міністерство оборони за моїм дорученням відкрило «гарячу лінію» для таких людей. Відтепер усі, хто бажає вступити до Українського Війська, можуть звернутися за телефоном 044 223-23-61. Лінія працює щодня з 9.00 до 21.00", - написав мінстр.

За його словами, за першу добу тестової роботи лінії, лави Збройних Сил вже зголосилося поповнити понад 70 добровольців. Серед них значну частину складають офіцери запасу з досвідом служби і участі у бойових діях.

"Є і ті, хто не проходив навіть строкову службу. Щодо останніх, наше головне завдання якомога краще підготувати їх у навчальних підрозділах саме тим дисциплінам, навичкам та вмінням, які необхідні для реального виконання бойових місій", - підкресли Гелетей.