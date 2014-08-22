РНБО: В бік Луганська вирушили колони російських і чеченських найманців

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"Ще одна колона зафіксована у населеному пункті Давидово-Нікольське. За попередніми даними, терористи у обох колонах головним чином складаються з громадян Росії – росіян і чеченців", - сказано в повідомленні.

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