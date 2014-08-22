РНБО: У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО
17:28, 22 серпня 2014Політика
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У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО, які знищують позиції терористів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО, які виявляють і знищують позиції бойовиків», - заявив він.
Також Лисенко повідомив, що «не припиняються бої за утримання Савур-Могили, а також населених пунктів Хрящувате і Новосвітлівка».
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