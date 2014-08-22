РНБО: У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО, які виявляють і знищують позиції бойовиків», - заявив він.

Також Лисенко повідомив, що «не припиняються бої за утримання Савур-Могили, а також населених пунктів Хрящувате і Новосвітлівка».