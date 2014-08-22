Сили АТО продовжують бої за звільнення Донецька
19:56, 22 серпня 2014Політика
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Сили Антитерористичної операції продовжують бої за звільнення від терористів міст Донецької та Луганської областей.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Сили АТО продовжують бої за звільнення від бойовиків Донецька, Шахтарська, Тореза, Зугреса, Іловайська Донецької області», - зазначив він.
Читайте такожРНБО: У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО«У Луганській області бойові дії тривають у передмісті Луганська, в районі Станиці Луганської, Алчевська і Перевальська», - додав Лисенко.
Також речник РНБО повідомив, що «триває оперативне відпрацювання українськими військовими міст у Луганській області, зокрема Іллірії, Маломиколаївки, Успенки та Лисичого».
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