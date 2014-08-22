Сили АТО продовжують бої за звільнення Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сили АТО продовжують бої за звільнення від бойовиків Донецька, Шахтарська, Тореза, Зугреса, Іловайська Донецької області», - зазначив він.

Читайте такожРНБО: У Луганську активно діють бойові мобільні групи сил АТО«У Луганській області бойові дії тривають у передмісті Луганська, в районі Станиці Луганської, Алчевська і Перевальська», - додав Лисенко.

Також речник РНБО повідомив, що «триває оперативне відпрацювання українськими військовими міст у Луганській області, зокрема Іллірії, Маломиколаївки, Успенки та Лисичого».