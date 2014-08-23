Меркель поспілкувалася з мерами українських міст і дала пораду Кличку

Київський міський голова Віталій Кличко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання розвитку місцевого самоврядування і відносин між містами-побратимами Києва у Німеччині.

Про це мер Києва повідомив у коментарі журналістам після зустрічі з канцлером, повідомили УНІАН у прес-службі Кличка.

“Розмовляли з пані Меркель про Київ, про самоврядування, про контакти з Німеччиною, про проблеми, які існують, і напрямки, в яких ФРН може допомогти, про розвиток відносин між містами-побратимами. Пані канцлер сказала, що звертатиметься до уряду Німеччини і бургомістрів, щоби була більша підтримка України, і ми змогли відчути допомогу в реалізації реформ, на які чекають українці”, - зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що візит канцлера Німеччини до української столиці – це гарний сигнал, позиціонування ставлення до України і її підтримка.

За словами Кличка, Меркель закликала його активно використовувати німецькі контакти для розбудови Києва і впровадження реформ.

“Пані канцлер звернулася до мене: Віталій, у тебе непогані контакти в Німеччині, тебе всі знають, будь-ласка, використовуй їх. І я, звичайно, це робитиму”, - сказав Київський міський голова.

Кличко також розповів, що під час зустрічі обговорювалося питання стабілізації ситуації в Україні та припинення бойових дій на сході, між українськими військовими і терористами, яких підтримує влада РФ.

Мер Києва запевнив канцлера ФРН, що кияни не залишаються осторонь й активно допомагають як військовим, так і мирним мешканцям, які перебувають в зоні АТО.

“Багато волонтерів, які підтримують нашу армію фінансово, закуповують продукти, ліки. Сформовано декілька батальйонів киян, які зараз на передовій захищають територіальну цілісність і незалежність України”, - наголосив Київський міський голова.

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У зустрічі з канцлером Німеччини також взяли участь мери Запоріжжя, Донецька, Львова, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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