США можуть посилити санкції проти Росії через її вторгнення до України

Про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні, яку транслював сайт Білого дому.

"Це вторгнення росіян (в Україну) потягне за собою додаткові кошти та наслідки для Росії", - сказав він.

Читайте такожОбама запросив Порошенка у Білий дім - ЗМІ"Я очікую, що в рамках консультацій з нашими європейськими партнерами та союзниками ми зробимо чергові кроки, бо ми не бачили значущих кроків зі сторони Росії, аби вирішити це (кризу в Україні) дипломатичним шляхом", - заявив Обама.

За його словами, він бачить потенціал для розширення санкцій.

Читайте такожРосія ізольована більше, ніж за часів Холодної війни - ОбамаОбама назвав ефективними останні санкції проти РФ, звернувши увагу на те, що вони вже призвели до найбільшої міжнародної ізоляції Росії з часів "холодної війни", витоку капіталу та проблем в економіці.

"Санкції, які ми вже ввели, виявились ефективними, наші служби повідомляють, що росіяни знають про це, хоча про це не повідомляють на російському телебаченні", - заявив президент США.