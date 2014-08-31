ЄС хоче перейти до санкцій проти всіх, хто співпрацює з сепаратистами на Донбасі
09:37, 31 серпня 2014Політика
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Рада Європи просить Єврокомісію розробити пропозиції, які б дозволяли включати до санкційних списків усіх фізичних і юридиних осіб, що співпрацюють з сепаратистами на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться у релізі за підсумками вчорашнього засідання Ради.
"Рада просить Комісію включити в ці пропозиції положення, на підставі якого всі особи і організації, що мають стосунок до сепаратистських груп на Донбасі, будуть включені до переліку (тих, до кого застосовуватимуться санкції - ред.)", - сказано в повідомленні.
Пропозиції щодо санкцій мають бути розроблені протягом тижня.
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