ЄС хоче перейти до санкцій проти всіх, хто співпрацює з сепаратистами на Донбасі

Про це йдеться у релізі за підсумками вчорашнього засідання Ради.

"Рада просить Комісію включити в ці пропозиції положення, на підставі якого всі особи і організації, що мають стосунок до сепаратистських груп на Донбасі, будуть включені до переліку (тих, до кого застосовуватимуться санкції - ред.)", - сказано в повідомленні.

Пропозиції щодо санкцій мають бути розроблені протягом тижня.