У Херсонській області затримано автомобіль терористів ДНР зі зброєю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДАІ Херсонської області, автомобіль було затримано вчора, 31 вересня, о 10.30 на стаціонарному посту ДПС «Шилова Балка».

Інспектори ДПС разом із співробітниками Бериіславського райвідділу міліції зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander з державними номерними знаками Донецької області.Читайте такожНа Донеччині СБУ затримала двох псевдожурналістів із Росії

За кермом автомобіля був 28-річний житель міста Первомайськ Миколаївській області. У салоні автомобіля знаходився 25-річний пасажир, житель Слов'янського району Донецької області.

При перевірці транспортного засобу за автоматизованими базами даних ДАІ було встановлено, що цей автомобіль знаходиться в розшуку з 27 серпня поточного року (ініціатор розшуку ГУМВС України в Донецькій області).

У ході спілкування з водієм інспектори виявили в салоні автомобіля автоматичну зброю.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Бериславського райвідділу міліції.

Надалі при огляді салону транспортного засобу було виявлено: два автомати АКМ-74 з патронами в патроннику; 15 магазинів до АКМ-74; боєприпаси АКМ-74 калібру 5.45 у кількості 773 шт.; багнет-ніж із знищеним серійним номером; бінокль; дві маски типу «Балаклава»; два комплекти військової уніформи без пізнавальних знаків; паперовий пакет з речовиною рослинного походження із специфічним запахом конопель вагою 5 г; два посвідчення ополченця «ДНР» на ім'я водія і пасажира.Читайте такожУ Херсоні городяни розігнали мітинг сепаратистів

Водій розповів, що вони рухалися з Донецька до Первомайську Миколаївської області з метою збуту зброї, боєприпасів і транспортного засобу.

Крім того, встановлено, що він і його товариш вбили власника Mitsubishi Outlander на території Донецької області. Також затримані вказали, з якої зброї вчинили вбивство.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення.