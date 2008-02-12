США спостерігають за газовим конфліктом між Росією і Україною

Офіційний представник Держдепартаменту США Шон МАККОРМАК заявив про те, що США спостерігають за проблемою, пов`язаною із заборгованістю України перед Росією за поставлений газ.

Про це повідомляє агентство "Ассошиейтед Прес".

"Ми подивимося, чим закінчиться процес переговорів. Останнім часом ми ясно висловлювалися з приводу використання комерційних важелів для досягнення політичних цілей", - сказав Ш.МАККОРМАК журналістам.

Як відомо, Україна й "Газпром" ведуть переговори про врегулювання чергового газового спору. "Газпром" вимагає від української сторони погасити заборгованість за поставлений газ у розмірі 1,5 млрд. дол., інакше припинить сьогодні з 18.00 мск поставки російського газу.

Сьогодні до Москви прибув Президент України Віктор ЮЩЕНКО для проведення другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії.