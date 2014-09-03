Геращенко пояснив, чому Путін вторгся в Україну

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час онлайн-конференції на ТСН.ua.

"Я в черговий раз хочу сказати, що Путіну не цікавий Донбас або його економічний потенціал. Взагалі в ХХІ-у столітті територія як така не має значення", - сказав Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко обрав за приклад Сингапур, який має площу в 660 квадратних кілометрів, який має бюджет і ВВП вищі, ніж Україна, маючи при цьому у вісім разів менше мешканців.

Читайте такожНа схід України завезли російські рублі та паспорти для "ДНР" і "ЛНР" - радник Авакова

"Для Путіна вся ця історія з Кримом і Донбасом - гра в те, що він - цар гори. Він показує всьому світу і, найголовніше - Росії, що він правий. Правий, що зробив диктатуру в Росії, правий, що він не дає можливості вибору своїм громадянам, що він хоче бути до кінця своїх днів реальним володарем Росії", - наголосив Геращенко.

За його словами, фактично Путін такий же диктатор, яким був Адольф Гітлер.

Також Путіну не потрібний вихід до Криму, йому абсолютно начхати на жителів півострова, їхні проблеми, які виникли після анексії Криму Росією.

"Це просто гра, щоб поневолити Україну", - резюмував Геращенко.