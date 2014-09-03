З полону не всі повертаються живими - Рубан

Про це в ефірі Громадського заявив керівник ГО «Офіцерський простір», переговорник щодо обміну полоненими Володимир Рубан.

«Про те, що в полоні вбивають – розстрілюють – підтвердження цьому є», - сказав він.

Читайте такожЗ "ДНР" домовлено, що українських полонених не будуть катувати - Центр обміну полоненими

Проте, за його словами, випадки тортур та особливої жорстокості у ставленні до полонених були більш характерні на початку бойових дій, зараз їх поменшало. Зараз найбільше нарікань на некомфортне утримання.