З полону не всі повертаються живими - Рубан
01:14, 03 вересня 2014Політика
0 0
З полону не всі повертаються живими. Випадки розстрілів полонених є.
Reuters
Про це в ефірі Громадського заявив керівник ГО «Офіцерський простір», переговорник щодо обміну полоненими Володимир Рубан.
«Про те, що в полоні вбивають – розстрілюють – підтвердження цьому є», - сказав він.
Читайте такожЗ "ДНР" домовлено, що українських полонених не будуть катувати - Центр обміну полоненими
Проте, за його словами, випадки тортур та особливої жорстокості у ставленні до полонених були більш характерні на початку бойових дій, зараз їх поменшало. Зараз найбільше нарікань на некомфортне утримання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter