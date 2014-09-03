Бійці АТО біля Новоайдара отримали підкріплення - Права справа
01:51, 03 вересня 2014Політика
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Бійцям ЗСУ у районі Новоайдара прибуло підкріплення
Бійці АТО біля Новоайдара отримали підкріплення / фото Міноборони
Про це повідомив лідер Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає Еспресо.TV.
"Українським військовим, які тримають оборону в районі м. Новоайдар, прибуло підкріплення", - зазначив він.
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Раніше сьогодні він заявляв, що українські військові повністю контролюють Новоайдар.
Нагадаємо, за інформацією місцевих мешканців, українські військові, які контролюють селище Новоайдар на Луганщині, очікують на штурм найближчими днями.
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