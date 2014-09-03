Дружина та діти Президента облилися крижаною водою в естафеті Ice Bucket Challenge

Родина Порошенка прийняла благодійну естафету Ice Bucket Challenge і на вулиці облилася крижаною водою. Молодші діти по черзі кидали виклик одне одному, а наприкінці передали естафету своїй матері і дружині Петра Порошенка Марині.

Вона, в свою чергу, передала естафету директору "Мистецького Арсеналу" Наталії Заболотній, телеведучій "5 каналу" Яні Конотоп та дизайнеру Вікторії Гресь.

Також, сім'я президента перерахувала кошти на благочинність.