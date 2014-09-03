Дружина та діти Президента облилися крижаною водою в естафеті Ice Bucket Challenge
09:41, 03 вересня 2014Політика
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Троє дітей президента України Петра Порошенка Олександра, Євгенія та Михайло, а також його дружина Марина облилися крижаної водою.
Родина Порошенко взяла участь в IceBucketChallenge
Родина Порошенка прийняла благодійну естафету Ice Bucket Challenge і на вулиці облилася крижаною водою. Молодші діти по черзі кидали виклик одне одному, а наприкінці передали естафету своїй матері і дружині Петра Порошенка Марині.
Вона, в свою чергу, передала естафету директору "Мистецького Арсеналу" Наталії Заболотній, телеведучій "5 каналу" Яні Конотоп та дизайнеру Вікторії Гресь.
Також, сім'я президента перерахувала кошти на благочинність.
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