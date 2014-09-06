Командир "Азова" каже, що біля Маріуполя зосереджено багато техніки противника

"Сьогодні наші групи відібрали у противника міномет. Основну суть сьогоднішнього бою брала на себе армія", - розповів він в ефірі Еспресо.TV.

"Надзвичайно велика кількість важкої техніки противника зосереджена у напрямку на Маріуполь. Попри втрату декількох батарей, вони підтягують нові й нові. З нашого боку теж все таки прийшло підкріплення", - додав він.

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Командир добровольців висловив сподівання, що за час перемир'я вдасться обмінятися полоненими і поховати загиблих.

"Я сподіваюся, що нема ніяких домовленостей з терористами, а це тактичне перемир’я для вироблення цивілізованих способів війни: обміну полонених, поховання загиблих. Зараз ситуація значно краща ніж за останні сім-десять діб", - сказав Білецький.