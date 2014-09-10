Коморовський: Агресія росіян проти України - виклик для цілого світу

Як передає РАР, про це польський президент заявив сьогодні під час свого виступу у німецькому парламенті.

"Це стало викликом для цілого континенту, для цілого західного світу. Нападаючи на Україну, Росія вдарила у фундамент демократичної спільноти, їй прав та цінностей, а також в основу цивілізованого світу - повагу до територіальної цілісності держав", - сказав він.

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Президент Польщі назвав "глибоким розчаруванням та викликом" політику, яку обрала Росія та зауважив, що західні держави насправді хотіли би бачити у росіян партнерів.

Читайте такожУ НАТО поки що готові поставляти Україні нелетальне озброєння - Президент Польщі"Нам прикро, що зараз нинішня влада в Кремлі (...) вибрала шлях домінації та побудови своєї значущості не через модернізацію країни та співпрацю із Заходом, але через відбудову у старій версії сфер впливу, використовуючи при цьому мілітарну силу проти своїх сусідів", - сказав глава Польської держави.