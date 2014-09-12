Бойовики знову обстріляли з артилерії аеродром Донецька - штаб АТО

Збройні сили України продовжують виконувати вимоги перемир’я незважаючи на обстріли бойовиками блокпостів сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Військовослужбовці Збройних сил України в односторонньому порядку продовжують виконувати вимоги перемир’я та припинення вогню, разом з тим, протягом минулої ночі були зафіксовані обстріли позицій блокпостів наших військ неподалік населених пунктів Щастя, Артем, Орловка», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, із застосуванням БМ-21 «Град», артилерії, мінометів був обстріляний аеродром Донецька.

«Військовослужбовці ЗСУ продовжують зберігати вимоги домовленості про припинення вогню і не піддаються на провокації терористів», - наголошує штаб АТО.