Центр звільнення оприлюднив список полонених, наданий бойовиками

Про це повідомляє Facebook-сторінка Центру звільнення полонених.

Всього в списку 409 позицій. Прикметно, що серед них є "Савченко Н.В." - ці ініціали збігаються з ініціалами Надії Савченко. Водночас деякі імена в списку повторюються двічі.

Тим часом у Раді національної безпеки та оборони України повідомили, що не мають повних списків людей, захоплених бойовиками на сході.

Читайте такожБойовики найжорстокіше ставляться до полонених бійців добровольчих батальйонів "Скласти повні списки зараз практично неможливо... Списки складаються практично "з коліс", опитуючи звільнених. Тому чіткої цифри наразі немає. Але ми зробимо все, щоб усіх звідти витягнути", - сказав речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, йдеться не лише про українських військових, але й про цивільних громадян.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про звільнення 57 українських полонених.