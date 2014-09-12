Протягом доби з полону звільнили ще 57 українських військових

Упродовж доби з полону терористів в рамках мінських домовленостей про припинення вогню було звільнено ще 57 українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За добу у рамках мирного плану президента України звільнено 57 українських військових, які були захоплені терористами. Робота з визволення заручників триває, ми повідомлятимемо про результати", - сказав Лисенко.