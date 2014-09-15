Турчинов пропонує Раді ухвалити заяву "Про європейський вибір України"
19:43, 15 вересня 2014Політика
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У парламенті зареєстровано проект постанови про Заяву Верховної Ради "Про європейський вибір України".
Рада може ухвалити заяву про європейський вибір / Фото УНІАН
На сайті Верховної Ради зазначається, що ініціатором відповідної ініціативи (під №5076) виступив спікер парламенту Олександр Турчинов.
Наразі текст проекту постанови на сайті парламенту відсутній.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко анонсував початок імплементації УА з ЄС завтра після 13:00.
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