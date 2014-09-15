Турчинов пропонує Раді ухвалити заяву "Про європейський вибір України"

У парламенті зареєстровано проект постанови про Заяву Верховної Ради "Про європейський вибір України".

На сайті Верховної Ради зазначається, що ініціатором відповідної ініціативи (під №5076) виступив спікер парламенту Олександр Турчинов. Наразі текст проекту постанови на сайті парламенту відсутній. Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко анонсував початок імплементації УА з ЄС завтра після 13:00.

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