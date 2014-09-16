МЗС: Україна вимагає від РФ припинити провокації з гуманітарним конвоєм

Про це заявив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

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"Ми вимагаємо від Росії припинити провокації з так званими гуманітарними конвоями, а замість цього здійснити реальні кроки для деескалації ситуації на Донбасі у відповідності зі взятими на себе міжнародними зобов'язаннями: вивести війська, які спільно з терористами продовжують скоювати злочини на території України, припинити будь-яку допомогу терористам і встановити дієвий контроль на кордоні, щоб припинити потік зброї і військової техніки", - сказав Євген Перебийніс.

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що до Луганська прибула колона МНС РФ у складі 70 вантажівок з гуманітарною допомогою. 14 вересня прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський гуманітарний конвой з 216 машин 13 вересня залишив територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.