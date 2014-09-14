ОБСЄ підтверджує, що другий "гумконвой" поїхав з України

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«13 вересня, між 15:30 і 20:25 (за московським часом), місія спостерігачів ОБСЄ спостерігала 216 автомобілів російського конвою, які через Донецький прикордонний пункт пропуску виходили з України до Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ відзначає, що таким чином всі 216 автомобілів конвою (зокрема, допоміжних машин) повернулися до РФ.

Читайте такожОБСЄ: Митну службу України не допустили оглянути новий «гумконвой» з РФПовідомляється, що конвой складався із семи груп автомобілів. Перша група з 35 автомобілів повернулася між 15:30 і 15:57, остання - із 75 транспортних засобів поверталася між 19:45 і 20:25.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» з 216 машин учора, 13 вересня, залишив територію України через пункт пропуску «Ізварине» Луганської області.