Журналіст: сили АТО відступили з блокпосту біля Ясинуватої

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала. "Тери продовжують наступати. Проривати нашу лінію оборони. За інформацією бійців 93-ї бригади, сьогодні вони втратили контроль над блокпостом біля Ясинуватої", - написав журналіст.

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Він повідомив, що українські військові були змушені відійти в результаті обстрілу "Градами", удару танкової групи і значної переваги живої сили бойовиків. "За словами наших бійців, проти них працювали чеченці", - зазначив Роман Бочкала.