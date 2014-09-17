Журналіст: сили АТО відступили з блокпосту біля Ясинуватої
10:48, 17 вересня 2014Політика
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Сили АТО втратили контроль над блокпостом біля Ясинуватої Донецької області і відступили на кілька кілометрів.
Сили АТО відступили від Ясинуватої / фото donbass-info.com
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала. "Тери продовжують наступати. Проривати нашу лінію оборони. За інформацією бійців 93-ї бригади, сьогодні вони втратили контроль над блокпостом біля Ясинуватої", - написав журналіст.
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Він повідомив, що українські військові були змушені відійти в результаті обстрілу "Градами", удару танкової групи і значної переваги живої сили бойовиків. "За словами наших бійців, проти них працювали чеченці", - зазначив Роман Бочкала.
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