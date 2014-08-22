У Ясинуватій зазнали істотних пошкоджень коксохімічний і машинобудівний заводи
18:13, 22 серпня 2014Політика
0 0
У Ясинуватій Донецької області внаслідок обстрілів бойовиками пошкоджені коксохімічний і машинобудівний заводи.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«В наслідок постійних обстрілів бойовиків значно пошкоджені потужності Ясинуватського коксохімічного та Ясинуватського машинобудівного заводів», - сказав він.
Читайте такожТерористи обстріляли блокпост поблизу курортної зони, військові рятували цивільних ціною життяРаніше, 19 серпня, координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук повідомив, що сили АТО (механізовані й аеромобільні підрозділи у взаємодії з Національною гвардією) проводять дії з зачистки н.п.Ясинувата.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter