У Ясинуватій зазнали істотних пошкоджень коксохімічний і машинобудівний заводи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В наслідок постійних обстрілів бойовиків значно пошкоджені потужності Ясинуватського коксохімічного та Ясинуватського машинобудівного заводів», - сказав він.

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