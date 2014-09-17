Біля Маріуполя прикордонники затримали мікроавтобус з боєприпасами
15:06, 17 вересня 2014Політика
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На одному з блокпостів поблизу Маріуполя прикордонники затримали мікроавтобус, який прямував до Бердянська, в якому під час перевірки виявили боєприпаси.
REUTERS
Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби. У повідомленні вказується, що увечері 16 вересня "під час огляду транспортного засобу, яким керував громадянин України, було виявлено 5 гранат Ф-1 та 1-РГД-5, а також чималу кількість набоїв калібру 5,45 і 7,62 мм".
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Обставини правопорушення з'ясовуються. Затримані громадяни передані в СБУ.
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