Біля Маріуполя прикордонники затримали мікроавтобус з боєприпасами

Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби. У повідомленні вказується, що увечері 16 вересня "під час огляду транспортного засобу, яким керував громадянин України, було виявлено 5 гранат Ф-1 та 1-РГД-5, а також чималу кількість набоїв калібру 5,45 і 7,62 мм".

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Обставини правопорушення з'ясовуються. Затримані громадяни передані в СБУ.