У Дніпропетровську СБУ виявила склад зброї: протитанкові гранати, гвинтівки та тротилові шашки

У Дніпропетровську співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС в області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області у понеділок, 15 вересня, ліквідували склад боєприпасів, виявлений у гаражі місцевого жителя.

Як повідомляє Управління Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області, 14 вересня був затриманий житель Дніпропетровська, який перевозив у своєму автомобілі арсенал зброї.

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили в гаражі затриманого склад зброї.

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«У ході обшуку в приміщенні були виявлені ящики, мішки і відра, наповнені патронами до різних видів зброї, понад 250 гранат і 6 ручних протитанкових гранат, 3 пістолети, револьвери, гвинтівки, тротилові шашки й інші боєприпаси», - повідомляє відомство.

Все вилучене направлене на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.