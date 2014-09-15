У Маріуполі затримали диверсантів, які готували теракти на стратегічних об'єктах міста

У Маріуполі Служба безпеки України затримала озброєних членів диверсійної групи, які готували теракти на стратегічних об'єктах міста.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за результатами спецоперації контррозвідка СБУ в м. Маріуполь затримала членів диверсійної групи – громадянина РФ Аніскіна Р.А., 1964 р.н., і громадянина України «С», 1966 р.н., а також їхню спільницю – громадянку України, члена т.зв. «парламенту ДНР».

Зловмисники планували диверсії на стратегічних об’єктах Маріуполя з метою дестабілізації ситуації у місті та поширення серед населення панічних настроїв.

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Встановлено, що керівництво групою здійснювалось ватажками т.зв. «ДНР» та представниками ФСБ РФ.

Під час захоплення у вказаних осіб СБУ вилучила 4 автомати АК-74, велику кількість боєприпасів до них, 4 вогнемети РПО-А «Шмель», 3 гранатомети РПГ-22, 2 міни з детонаторами.

Тривають оперативно-слідчі дії, обшуки, допити. Встановлюються спільники.