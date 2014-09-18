Кучма заявив, що не підтримує заборону КПУ через суд: "Вони самі себе зживуть"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Дніпропетровську на брифінгу для журналістів.

«Я проти заборони КПУ не тому, що я її люблю - з мене комуністи знущалися в парламенті впродовж 10 років», - сказав Кучма.

За його словами, необхідно доводити «через життя», що комуністи мають опинитися на узбіччі.

Читайте такожЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУ

«Не треба забороняти КПУ через суд, тому що це, на мій погляд, не відповідає моралі. Якщо на виборах народ не проголосує за комуністів - це буде їм оцінка без жодного суду. Вони самі себе зживуть», - сказав екс-президент.

Відповідаючи на питання журналістів про його думку щодо ухваленого ВР закону про люстрацію, Кучма сказав, що не читав цей закон. Водночас він відзначив: «Я боюся, щоб цей закон не використовувався як інструмент для придушення інакомислення».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова Верховної Ради Олександр Турчинов надіслав до Міністерства юстиції лист із проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності Комуністичної партії України.

Відповідний позов Мін’юсту і Укрдержрєєстру було подано до окружного адмінсуду столиці 8 липня 2014 року. Згідно з позовом, КПУ здійснює дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

Читайте такожУ Харкові вимагають заборонити КПУ та проросійським активістам проводити мітинги на День міста

Перше засідання Окружного адмінсуду Києва відбулося 24 липня.

Представник ВО “Свобода” вважає, що суд зволікає з розглядом позову, щоб дати можливість КПУ взяти участь в дострокових парламентських виборах, які мають відбутися 26 жовтня.

* * * 16 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про очищення влади».