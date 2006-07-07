Антикризова коаліція поділить портфелі до вівторка?

Члени антикризової коаліції заявляють, що вже у вівторок може бути сформований новий уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили лідери фракцій – учасниць коаліції - Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, КПУ Петро СИМОНЕНКО та СПУ Василь ЦУШКО на брифінгу для преси.

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО підкреслив, що коаліція не ставила за мету розподіл портфелів. Вони спочатку визначили, за якими напрямками учасники коаліції беруть спільну відповідальність і лише після того, як кожна фракція дала згоду на те, що їх об’єднує, і за що вони будуть нести спільну відповідальність, вони почнуть процес розподілу портфелів.

Він прогнозує, що цей процес розпочнеться завтра.

«Я переконаний в тому, що ви не будете чекати три місяці щодо пропозицій стосовно уряду і інших посад», - сказав він, додавши, що ці пропозиції можуть бути готові вже до вівторка.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що коаліція готова сформувати уряду вже на наступному тижні.

Він підкреслив, що Партія регіонів до цього давно готувалась – 3 місяці після парламентських виборів вони спостерігали за цим процесом, коли сторони не могли домовитись за 1,5 року, вони не змогли домовитись і за 3 місяці.

«Ми готові терміново формувати структури влади, природно від цього буде залежати, як швидко країна почне виходити з кризи, і звісно ми зацікавлені в тому, щоб організаційні рішення були ухвалені в самі коротші терміни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того він повідомив, що угода про створення коаліції не передбачає пункту про програму дій уряду, як це пропонувалось в проекті угоди з блоком «Наша Україна», і що було підписано в рамках демократичної коаліції.

Він підкреслив, що програма дій уряду має розроблятись за участю тих, хто її буде виконувати і вона має бути реальною. «Вона має контролюватись і виконуватись конкретними блоками в уряді – це головний принцип», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні є всі підстави вважати, що часу вже немає, оскільки його дуже багато втрачено – «сьогодні терміново необхідно формувати уряд і приступати до виконання антикризових програм як в різноманітних галузях, так і конкретних регіонах, так і в конкретних проблемах така як газова».