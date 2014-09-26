У Харкові з гранатомета обстріляли офіс волонтерів

Про це Еспресо.TV повідомив керівник волонтерської групи, адвокат Олег Головков.

За його словами, обстріл було здійснено приблизно о 3-й ночі. «Було здійснено один постріл», - сказав Головков.

В результаті обстрілу повибивало вікна, частково пошкоджені двері та приміщення офісу. Ніхто не постраждав.

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«В офісі знаходилися каски, амуніція, яка призначалась для бійців 11-го батальйону територіальної оборони Київської області», - зазначив волонтер.

За попередніми підрахунками, збитки становлять приблизно $20 тис.

Наразі розслідуванням інциденту займаються міліція та співробітники СБУ.