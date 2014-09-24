СБУ заявляє, що Харків очищено від диверсантів

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

22 вересня ц.р. на конспіративній квартирі у м.Харків затримано лідера створеної та керованої російськими спецслужбами організації «Боротьба», громадянина України на прізвисько «Ігнат».

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Встановлено, що затриманий координував протиправну діяльність членів терористично-екстремістської групи від імені т.зв. «Красной народной Армии».

Під час обшуку у помешканні зловмисника у м. Харкові вилучена граната РГД та бронежилет, котрі він мав намір використати для прикриття під час переслідування від правоохоронців після виконання завдання.

У мобільному телефоні виявлено чисельні фото залізничних шляхів та мостів, вилучено телефонні картки різних мобільних операторів та мобільні телефони, а також антиукраїнську літературу.

Встановлено, що ватажок злочинного угрупування в червні ц.р. у АР Крим від активу проросійських формувань, котрі координують діяльність сепаратистів та терористів з Сімферополя, Феодосії та Ялти, отримав інструкції, завдання та кошти в сумі понад 50 тисяч доларів США для вчинення терористичних актів та сепаратистських дій в Україні.

Зокрема, було заплановано здійснення 26 вересня ц.р. вибухів біля приміщень ОДА в Харкові та Дніпропетровську, а також розвішування на адміністративних будівлях прапорів РФ та т.зв. «Новоросії».

Цього ж дня була знешкоджена інша підривна група під керівництвом громадянина України «К», який за завданням спецслужб РФ готував вчинення терористичних актів на об’єктах життєзабезпечення та розповсюджував матеріали сепаратистського характеру щодо зміни меж території України.

Затриманий з березня 2014 року брав активну участь у антиукраїнських акціях у південно-східних регіонах України. Відповідні інструкції та фінансування постійно отримував від інструкторів ФСБ РФ.

Під час обшуків за місцем проживання вилучено 2 гранати РГД та інше військове спорядження, комп’ютерну техніку, що використовувалась для проросійської пропаганди та онлайн зв’язку з координаторами протиправних дій з числа представників РФ, професійну рацію, прапори «Новоросії», 150 примірників газети «Новоросія», а також посвідчення журналіста російського телеканалу «ОТВ».

Для вивішування російської символіки та організації протиправних акцій в Україні громадянин «К» від своїх російських кураторів отримав кошти в сумі 20 тисяч та 35 тисяч гривень відповідно.

У рамках кримінальних проваджень, зареєстрованих за ст.ст. 110 та 258 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Ватажки підривних груп під час проведення процесуальних дій визнали свою причетність до протиправної діяльності та дали викривальні покази про координацію їхніх дій представниками російських спецслужб.