У ЄС кажуть, що в найближчі 5 років ні один партнер не буде готовий до членства
Кандидат в комісари ЄС з питань Європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хаан (Joahannes Hahn) вважає, що в найближчі 5 років ні один із партнерів ЄС не буде готовий до членства в Євросоюзі.
Про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на слуханнях з приводу свого призначення комісаром у Комітеті з питань закордонних справ Європарламенту, повідомляє ЄС-Плюс.
«Реалістично, жоден з партнерів в цей період часу не буде готовий», - сказав він.
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При цьому, майбутній комісар зазначив, що у своїй роботі з країнами-партнерами, що знаходяться в процесі переговорів з ЄС про приєднання він планує звернути увагу на три напрямки: верховенство права, економічні реформи і покращення демократії.
Відповідаючи на питання про можливість членства України в ЄС, комісар окремо зазначив, що Київ поки не готовий до цього.
«Я думаю, що кожен може побачити, деякі з нас були на Майдані, що є чітке бажання більшості українських людей бути ближче до ЄС», - сказав Й. Хаан.
Разом з тим він зазначив, що Києву для цього доведеться провести численні реформи.
«Думаю, ми ще дуже далекі не тільки в питанні дат, але і в питанні наповнення. Але є чітке бажання українського народу бути ближче до ЄС, і нам не слід відкидати його, - сказав майбутній комісар ЄС.