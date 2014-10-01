В Одесі Шуфрича супроводжували люди, причетні до побиття активістів у лютому – голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця.

«Міліція встановлює людей, які були із Шуфричем і з депутатом обласної ради Миколою Скориком. Ці люди стояли за спиною Скорика й мали повну можливість забезпечити безпеку Шуфричу, але поки їм не дали відмашку, вони цим не займалися. Ці ж люди, зараз йде перевірка, були помічені в побитті журналістів і активістів 19 лютого на сходах Одеської облдержадміністрації», - сказав Палиця.

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За його словами, ці ж люди вчора приїхали зі Скориком і Шуфричем «для створення чергового конфлікту, що їм успішно вдалося».

«Напевно, ми якось не дотягуємо або програємо в цих інформаційних речах. Але просто я не настільки цинічний, щоб думати, що таке може відбутися. Десь можливо, помилився я – не оцінив рівень цинізму Шуфрича і Скорика», - сказав голова ОДА.

За його словами, тепер буде простіше розслідувати, хто «їх все-таки привів 19 лютого».

Він також зазначив, що про інцидент, що стався з Шуфричем, дізнався після того, як усе відбулося.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Одесі проукраїнські активісти підготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, проте він на свою прес-конференцію, заплановану 30 вересня в офісі бізнес-центру «Шевченківський», не з'явився. Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ. На ганку будівлі Одеської ОДА сталася бійка, після чого охорона Шуфрича, зробивши попереджувальні постріли й пустивши сльозогінний газ, відвезла депутата на машині. Прес-служба Одеського регіонального штабу партії «Опозиційний блок» заявила, що Шуфрича госпіталізовано й він перебуває в одній з клінік Одеси, де проходить обстеження.

19 лютого біля Одеської обласної адміністрації молодики, озброєні палицями й металевими прутами, побили журналістів і активістів. Серед постраждалих – співробітники столичних ЗМІ і священик.