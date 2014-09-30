В Одесі до крові побили Шуфрича (відео)
В Одесі побили депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича.
Як передає кореспондент УНІАН, на Шуфрича напали активісти, які брали участь в акції біля бізнес-центру «Шевченківський», де було заплановано прес-конференцію депутата, на яку він не прийшов.
Як пояснив УНІАН один із активістів місцевого Євромайдану, «ніхто не збирався шукати Шуфрича, але так вийшло». Учасники акції, залишаючи бізнес-центр, проходили біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, де й стався інцидент.
Шуфрич був разом із колишнім головою ОДА Миколою Скориком. Зі слів активіста, лайка почалася у фойє будівлі, де правоохоронці намагалися розвести конфліктуючих, потім пролунав постріл.
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«Стріляла охорона Шуфрича. Потім він і Скорик опинилися на вулиці, де були представники «Правого сектора», Самооборони, Автомайдану та Євромайдану, які чули постріли. Почалася бійка, його (Шуфрича - УНІАН) охорона стріляла, газ пускала. Витягли його з купи й відвезли разом зі Скориком», - розповів активіст.
За його словами, перед бійкою була «словесна суперечка й Шуфрич поводився зухвало».
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної адміністрації, сутичка сталася не у фойє, а на ганку ОДА.
За даними прес-служби, Скорик не постраждав. Також зазначили, що ні керівництву ОДА, ні прес-службі нічого невідомо про будь-які заходи за участю Шуфрича в будівлі обладміністрації.
«Голова ОДА Ігор Палиця Нестора Шуфрича до себе не запрошував. Про його перебування в адміністративній будівлі нам невідомо», - заявили в прес-службі.
За словами співробітників обладміністрації, які стали свідками події, «депутата не стільки били, скільки тягнули, напевно, до «смітника», міліція намагалася провести його до машини, але не дуже вдало вийшло».
Раніше сьогодні в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію не з'явився. Прес-конференція Шуфрича була запланована на 12.00 в офісі бізнес-центру «Шевченківський», розташованому на проспекті Шевченка.
Незадовго до початку заходу до будівлі прибуло кілька десятків активістів, в тому числі представників «Правого сектора» і Автомайдану. Вони підігнали до будівлі великий сміттєвий контейнер і заявили, що готують зустріч Шуфричу.
Коли Шуфрич не з'явився, організатори заявили, що прес-конференція зірвана, і вони вважають, що кандидат у депутати не прийшов у зв'язку з присутністю біля будівлі активістів.