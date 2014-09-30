В Одесі до крові побили Шуфрича (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на Шуфрича напали активісти, які брали участь в акції біля бізнес-центру «Шевченківський», де було заплановано прес-конференцію депутата, на яку він не прийшов.

Як пояснив УНІАН один із активістів місцевого Євромайдану, «ніхто не збирався шукати Шуфрича, але так вийшло». Учасники акції, залишаючи бізнес-центр, проходили біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, де й стався інцидент.

Шуфрич був разом із колишнім головою ОДА Миколою Скориком. Зі слів активіста, лайка почалася у фойє будівлі, де правоохоронці намагалися розвести конфліктуючих, потім пролунав постріл.

Читайте такожДепутата-регіонала Левченка ледь не побили в Раді

«Стріляла охорона Шуфрича. Потім він і Скорик опинилися на вулиці, де були представники «Правого сектора», Самооборони, Автомайдану та Євромайдану, які чули постріли. Почалася бійка, його (Шуфрича - УНІАН) охорона стріляла, газ пускала. Витягли його з купи й відвезли разом зі Скориком», - розповів активіст.

За його словами, перед бійкою була «словесна суперечка й Шуфрич поводився зухвало».

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної адміністрації, сутичка сталася не у фойє, а на ганку ОДА.

За даними прес-служби, Скорик не постраждав. Також зазначили, що ні керівництву ОДА, ні прес-службі нічого невідомо про будь-які заходи за участю Шуфрича в будівлі обладміністрації.

«Голова ОДА Ігор Палиця Нестора Шуфрича до себе не запрошував. Про його перебування в адміністративній будівлі нам невідомо», - заявили в прес-службі.

За словами співробітників обладміністрації, які стали свідками події, «депутата не стільки били, скільки тягнули, напевно, до «смітника», міліція намагалася провести його до машини, але не дуже вдало вийшло».

Раніше сьогодні в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію не з'явився. Прес-конференція Шуфрича була запланована на 12.00 в офісі бізнес-центру «Шевченківський», розташованому на проспекті Шевченка.

Незадовго до початку заходу до будівлі прибуло кілька десятків активістів, в тому числі представників «Правого сектора» і Автомайдану. Вони підігнали до будівлі великий сміттєвий контейнер і заявили, що готують зустріч Шуфричу.

Коли Шуфрич не з'явився, організатори заявили, що прес-конференція зірвана, і вони вважають, що кандидат у депутати не прийшов у зв'язку з присутністю біля будівлі активістів.