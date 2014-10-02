МВС планує створити єдиний підрозділ на базі спецбатальонів – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У рамках реформування МВС планується створити один великий єдиний підрозділ на всю країну з широкими можливостями дії», - сказав Аваков.

Читайте такожАваков назвав кількість загиблих в АТО співробітників МВС і НацгвардіїЗа його словами, не виключено, що «кістяк» такого спецпідрозділу, який за своєю діяльністю нагадуватиме американський, складуть спецбатальйони, які брали участь у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Аваков анонсував глобальну реформу МВС. Планується, що під юрисдикцію міністерства підпадатимуть Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба.