Доля викрадених в окупованому Криму татар залишається невідомою

Як розповів виданню Крым.Реалии батько Ісляма Абдурешит Джеппаров, у четвер, 2 жовтня, його сестру, матір Джевдета, викликали на допит до слідчого, проте про результати цієї зустрічі поки немає відомостей.

За словами Джеппарова, він сам намагався дізнатися у слідчого: чи живі його син і племінник, але йому ніякої інформації не надали.

Що стосується зустрічі з прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим, що відбулася 1 жовтня в Білогірську, то, на думку Джеппарова, все було зроблено так, аби спровокувати кримських татар на відповідні кроки.

«На дахах біля будівлі, де проходила зустріч, було багато снайперів, люди бачили джипи з автоматниками, навколо міста - багато військових. Всі по-бойовому були налаштовані. До того ж напередодні зник ще один хлопець в Євпаторії (Едем Асанов. - . ред.), люди були схвильовані», - зазначив Джеппаров.

Він вважає, що таким чином, ініціатори подібних дій хочуть спровокувати в Криму сутички. «Вони хочуть, щоб ми (кримські татари. - ред.) зробили хибний крок, спровокували бойові дії, а далі - наш народ гине. Йде провокація з боку якихось сил, які це роблять. Якби ми помилилися і зробили незграбний або різкий рух, був би крах», - упевнений Джеппаров. У зв'язку з цим він закликав співвітчизників бути обережними і не піддаватися на провокації.

Крім того, через тиждень він пообіцяв детальніше розповісти про результати роботи "контактної групи при Раді міністрів", яка буде займатися справами зниклих кримських татар.

Нагадаємо, 27 вересня у мікрорайоні Сари-Су під Білогірськомуневідомі люди у формах заштовхали в мікроавтобус Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова і відвезли в невідомому напрямку.

Батько одного з викрадених відразу ж звернувся в «поліцію» і ФСБ по Білогірському району, де йому повідомили, що їм про це нічого невідомо. Пізніше було відкрито кримінальну справу.

1 жовтня близько 300 осіб прибули до будинку Джеппарова, де планувалася зустріч Аксьонова з рідними. Замість цього «прем'єр» вирішив провести закриту зустріч у приміщенні Білогірської райдержадміністрації під охороною поліції і снайперів.

За даними лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, за час окупації Криму Росією безслідно зникли 18 представників кримськотатарського народу. Про це Джемілєв заявив в залі сесійних засідань Парламентської асамблеї Ради Європи.